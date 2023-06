Auf einem Firmengelände in Bad Fallingbostel im Heidekreis sind bei einem Unfall 800 Liter Salzsäure ausgelaufen. Ein Container auf einem Lastwagen soll beschädigt gewesen sein, aus dem die Säure am Donnerstagabend austrat, wie ein Sprecher der Polizei Soltau am Freitagmorgen sagte. Bei dem Unfall sei niemand verletzt worden. Das Austreten des Gefahrstoffs habe einen großen Feuerwehreinsatz verursacht, sagte ein Sprecher der Polizei Lüneburg. Der Hergang und die Höhe des Schadens waren zunächst nicht bekannt.