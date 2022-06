Bei einem Unfall an einer Kreuzung bei Soltau sind zwei Personen aus zwei beteiligten Fahrzeugen verletzt worden. Eine Frau sei mit ihrem Auto mit drei weiteren Insassen auf eine Kreuzung gefahren, obwohl sie den Vorfahrtsregelungen entsprechend hätte warten müssen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Ein weiteres Fahrzeug rammte den Wagen dabei seitlich, wobei die Fahrerin des ersten Autos sowie die Beifahrerin aus dem anderen verletzt wurden. Die Fahrerin musste nach dem Unfall am frühen Samstagabend in ein Krankenhaus gebracht werden.