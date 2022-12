Bei einer Explosion ist eine Gartenlaube in Helmstedt komplett zerstört worden. Der 52 Jahre alte Pächter wurde schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die Ursache der Detonation am Samstagmorgen war zunächst unbekannt. Nach bisherigen Ermittlungen wurden in den Trümmern der Laube Gasflaschen aufgefunden. Ob diese im Zusammenhang mit der Explosion stehen, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen, wie es weiter hieß.