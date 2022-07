Verkostung mit Selbstbedienung: In einem Supermarkt in Rotenburg (Wümme) soll ein Mann zwei Flaschen mit Alkohol geöffnet, gekostet und die Flaschen zurückgestellt haben - um dann eine ungeöffnete Flasche des Probierten in den Einkaufskorb zu legen. Darauf angesprochen habe er am Samstag keine Einsicht gezeigt, daher sei die Polizei gerufen worden, teilte die Behörde am Sonntag mit. Schließlich bezahlte der Mann die Flaschen, dennoch darf er den Supermarkt in den nächsten Monaten nicht mehr betreten. Außerdem erwartet ihn den Angaben zufolge ein Strafverfahren wegen Diebstahls - trotz seiner späten Einsicht.