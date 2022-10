Unbekannte haben in Hildesheim die Außenspiegel an mindestens 26 Fahrzeugen beschädigt. Die Täter waren in der Nacht zum Sonntag unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Am frühen Sonntagmorgen waren erste Hinweise bei der Polizei eingegangen. In einer Straße wurden sechs Fahrzeuge beschädigt, in einer anderen weitere 20 Autos. Die genaue Schadenshöhe war zunächst unklar. Die Polizei sucht nun Zeugen.