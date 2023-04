Eine dreiköpfige Familie ist mit ihrem Auto auf einem Verkehrsübungsplatz in Hildesheim auf dem Dach gelandet. Laut den ersten Erkenntnissen der Ermittler habe eine 29 Jahre alte Frau ohne Führerschein das Auto gelenkt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Sie sei plötzlich mit langsamer Geschwindigkeit in einer Kurve mit dem rechten Vorderreifen gegen einen Baum gefahren. Der Wagen habe sich aufgerichtet und sei auf das Dach gekippt. Der 37 Jahre alte Lebensgefährte der Frau verletzte sich am Samstag leicht an der Hand, der gemeinsame vierjährige Sohn blieb unverletzt. Gegen die Frau werde wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Da sich der Unfall auf einem abgeschlossenen Privatgelände ereignete, müsse die Frau keine weiteren Strafen, wie Fahren ohne Fahrerlaubnis, befürchten.