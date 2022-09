Vom Rettungswagen ins Gefängnis: Ein betrunkener Mann hat in Bad Salzdetfurth (Landkreis Hildesheim) Rettungskräfte beleidigt und dadurch einen Polizeieinsatz ausgelöst, der ihn schließlich hinter Gitter brachte. Die Polizei stellte bei dem Einsatz am Montagabend fest, dass gegen den 33-Jährigen noch mehrere Haftbefehle offen waren, wie sie am Dienstag mitteilte. Eine Behandlung im Krankenhaus sei nicht nötig gewesen, deshalb sei er in ein Gefängnis gebracht worden.