Zwei Autofahrer im Alter von 46 und 29 Jahren sind bei einer Kollision ihrer beiden Fahrzeuge auf der Bundesstraße 494 bei Harsum (Landkreis Hildesheim) verletzt worden. Wie die Polizei am Freitagabend mitteilte, prallten die beiden Wagen auf einer Kreuzung zusammen, als der 46-Jährige links abbiegen wollte und der 29-Jährige ihm entgegenkam. Beide Fahrer mussten nach dem Unfall am Freitagabend in ein Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 7000 Euro geschätzt.