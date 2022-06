Ein in Brand geratener Holzunterstand hat zu einem größeren Feuerwehreinsatz im Landkreis Hildesheim geführt. Die Flammen setzten am Mittwochabend ein Auto in Brand und griffen auf ein Einfamilienhaus in Sibbesse über, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Mehrere freiwillige Feuerwehren rückten aus und verhinderten demnach ein Ausbreiten des Feuers. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden in Höhe von 100.000 Euro. Die Brandursache war zunächst noch unklar.