Die Zahl der Studentinnen und Studenten an niedersächsischen Hochschulen ist im dritten Jahr in Folge gesunken. Wie das Landesamt für Statistik am Montag mitteilte, waren im Sommersemester 2022 insgesamt 187.217 Personen eingeschrieben. Dies waren 5818 Personen oder drei Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Vor Beginn der Corona-Pandemie waren es landesweit noch gut 197.000 Studierende. Die Zahl der Neueinschreibungen stieg leicht um 1,1 Prozent auf 3834, befindet sich aber auch noch unter dem Niveau von 2019.

Der Frauenanteil lag nach Angaben des Statistischen Landesamts bei 50,3 Prozent. Während an Fachhochschulen lediglich 44,8 Prozent der Studierenden weiblich waren, lag dieser Anteil an Universitäten bei 52,5 Prozent und fiel an Kunsthochschulen (61,5 Prozent) beziehungsweise Verwaltungsfachhochschulen (64,7 Prozent) überdurchschnittlich hoch aus. Frauen entschieden sich vor allem für Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften oder Geisteswissenschaften. Bei den Männern sind Ingenieurwissenschaften und ebenfalls die Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften am beliebtesten.

Im Sommersemester 2022 studierten 24.460 ausländische Studierende in Niedersachsen, rund 200 mehr als im vorangegangenen Sommersemester. Die Zahl der ausländischen Studienanfängerinnen und -anfänger stieg sogar um 11,2 Prozent auf 1998.

Wie das Wissenschaftsministerium in Hannover auf dpa-Anfrage mitteilte, stieg die Zahl der ausländischen Studierenden zum Wintersemester 2022/2023 nach vorläufigen Zahlen auf 26.246. Die Studenten und Studentinnen kamen vor allem aus China, Syrien, der Türkei oder Indien. Sie studierten oft Maschinenbau, Informatik oder Elektro- und Informationstechnik. Das Ministerium teilte zudem mit, dass die Zahl englischsprachiger Lehrangebote an Hochschulen zunehme.