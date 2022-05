In der Samtgemeinde Lühe sind am frühen Samstagmorgen infolge hoher Wasserstände Keller von Wohnhäusern voll gelaufen und haben sich Steganlagen im Bereich des Hafens Steinkirchen losgelöst. Außerdem wurden nach Angaben der Wasserschutzpolizeiinspektion Stade die Insassen etlicher Wohnmobile in Jork vom Wasser überrascht, so dass die Feuerwehr sie in Sicherheit bringen musste.