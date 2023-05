Eine Mutter und ihre siebenjährige Tochter aus dem Raum Holzminden werden weiterhin vermisst. Die Suche dauere an, zuletzt sei mit einem Spürhund und einer Drohne nach dem Mädchen und der 34 Jahre alten Mutter gesucht worden, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Eine Sonderkommission wurde eingerichtet, Hinweise werden abgearbeitet.

Die 34-Jährige hatte das Mädchen am Mittwochvormittag trotz Umgangsverbots aus der Schule in Stadtoldendorf abgeholt. Bei der Suche wurde auch ein Hubschrauber eingesetzt. Nach früheren Angaben wird von einer Gefahrenlage für die Tochter sowie für die Mutter selbst ausgegangen. Ob sich die Frau mit ihrer Tochter noch im Raum Holzminden aufhält, ist den Angaben zufolge unklar. Es wird in alle Richtungen ermittelt.

Die Mutter soll mit einem türkisfarbenen Kapuzen-Pullover bekleidet sein und wesentlich jünger aussehen. Die Tochter war mit einem roten Kleid mit Blumenmuster sowie einer pinkfarbenen Leggins bekleidet.