Trotz steigender Zinsen ist die Nachfrage nach Häusern in Niedersachsen bisher ungebrochen. Wie die Landesbausparkasse (LBS) Nord am Dienstag mitteilte, legten die Preise für gebrauchte Einfamilienhäuser von 2019 bis 2022 landesweit um 13,5 Prozent zu - pro Jahr. Besonders teuer ist es in Hannover: Der mittlere Angebotspreis lag dort im ersten Quartal bei 790.000 Euro. Jedes vierte Einfamilienhaus in der Landeshauptstadt wurde demnach sogar für 1,25 Millionen Euro und mehr angeboten.