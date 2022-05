Angesichts der aktuell hohen Kostensteigerungen fordert die Niedersächsische Krankenhausgesellschaft Hilfe vom Land für die Kliniken. Die Krankenhäuser benötigten sofortige Hilfe in Form eines kurzfristig einzuführenden Rechnungszuschlags, sagte am Montag der Chef der Krankenhausgesellschaft, Helge Engelke, in Hannover. «Mittelfristig muss das Finanzierungssystem angepasst werden, um die Krankenhäuser krisenfest zu machen.»