Unbekannte haben am frühen Samstagmorgen im Innenstadtbereich von Jork das Vordach eines Versicherungsbüros weggesprengt. "Das war ein Jugendstreich mit Polenböllern", sagte eine Sprecherin der Polizei in Buxtehude. Das Scheppern sei extrem laut gewesen. Die Beamten hätten in der Nacht in dem Ort des Landkreises Stade noch vergeblich nach den Jugendlichen gesucht. Mehrere Ortsfeuerwehren waren im Einsatz. Zuvor hatte das "Stader Tageblatt" berichtet.