Jubiläum Kunstverein in Bremen feiert zweihundertjähriges Bestehen

Für Bremer Freunde und Freundinnen der Kunst ist es ein besonderer Tag: Der Bremer Kunstverein wird zweihundert Jahre alt. Der Verein soll der mitgliederstärkste dieser Art im Land sein.

An diesem Dienstag feiert der Kunstverein in Bremen das Jubiläum des zweihundertjährigen Bestehens. Der Kunstverein ist der private Träger der Kunsthalle Bremen, die zu einem der größten Kunstmuseen des Landes zählt. Anlässlich des Geburtstags zeigt die Kunsthalle in diesem Jahr Sonderausstellungen und veröffentlichte eine Jubiläumspublikation.

Der Verein erhielt zum Jubiläum viele Schenkungen, wie die Vorsitzende des Kunstvereins, Nicole Lamotte, am Vortag sagte. Diese seien wichtig, weil der Verein seit den 1980er Jahren nicht mehr über einen regelmäßigen Jahresankaufetat verfüge, sagte Lamotte. "Sondern auf die Unterstützung von Mitgliedern und Kunstfreunden angewiesen ist."

Der Kunstverein wurde am 14.11.1823 gegründet und ist den Angaben nach einer der ältesten Deutschlands. Er hat mehr als 10.000 Mitglieder und soll damit eigenen Angaben nach der mitgliederstärkste im Land sein. Der Verein hat den Zweck, den Kunstsinn in Bremen zu beleben und zu verbreiten, wie in der Satzung festgehalten ist. Mitglieder zahlen Beiträge, die zu der Finanzierung des Museumsbetriebs beitragen.

Der Direktor der Kunsthalle, Christoph Grunenberg, sagte: "Am Anfang des Kunstvereins 1823 stand bereits die Idee, eine Sammlung aufzubauen." Eigentlich sei das ungewöhnlich für einen Kunstverein gewesen. Normalerweise widmeten sich solche Vereine Ausstellungen. "Aber die Sammlung ist das Herz und der Ursprung des Kunstvereins."

