SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert sieht Kritik der Jusos an der Rolle der SPD in der Ampel-Koalition als teils gerechtfertigt. "Ihr habt auch an einigen Stellen recht", sagte Kühnert am Samstag auf dem Bundeskongress der SPD-Jugend in Braunschweig. "Dass wir zu zufrieden geworden sind in dieser Koalition und uns zu oft verstecken hinter Argumenten."