Die Zahl der beschleunigten Verfahren an niedersächsischen Amtsgerichten ist im vergangenen Jahr leicht gesunken. 2021 wurden 1310 dieser Verfahren durchgeführt, ein Jahr zuvor noch 119 mehr, wie das Justizministerium in Hannover am Mittwoch mitteilte. 2019, dem laut Ministerium bislang stärksten Jahr, seitdem diese Verfahrensform im Bundesland gezielt gefördert wird, waren es 1675 Verfahren.