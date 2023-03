Ein geflohener Straftäter aus der Justizvollzugsanstalt Wolfenbüttel in Niedersachsen ist knapp fünf Wochen nach seiner Flucht gefunden und festgenommen worden. In der Nacht zu Samstag wurde der 34-Jährige auf einer Raststätte in der Nähe von Göttingen festgenommen, wie das Justizministerium in Hannover am Montag mitteilte. Der Gefangene floh demnach am 5. Februar während eines begleiteten Gruppenausgangs.