Nach der Festnahme zweier mutmaßlicher Hisbollah-Mitglieder in Niedersachsen sitzen die beiden Männer in Untersuchungshaft. Der Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs habe die beiden Haftbefehle in Vollzug gesetzt, teilte die Bundesanwaltschaft am Donnerstag mit. Die Behörde in Karlsruhe hatte am Mittwoch über die Festnahme eines Libanesen und eines Mannes mit deutscher und libanesischer Staatsangehörigkeit in den Kreisen Aurich und Cuxhaven durch BKA-Beamte informiert. Die Beschuldigten werden verdächtigt, Mitglieder in einer terroristischen Vereinigung im Ausland zu sein.