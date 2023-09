Heulende Sirenen und Warnnachrichten auf dem Handy: Am Donnerstag gegen 11.00 Uhr dürften in Niedersachsen und Bremen wieder viele Menschen aufschrecken. Grund ist der dritte bundesweite Probealarm.

Beim dritten bundesweiten Warntag an diesem Donnerstag (14. September) heulen auch in Niedersachsen und Bremen wieder testweise die Sirenen, Handys geben einen Alarmton ab und auf Social-Media-Kanälen erscheinen Warntexte. Der Probealarm wird gegen 11.00 Uhr vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe ausgelöst. Dieser wird automatisch an alle angeschlossenen Warnmittel versandt, auch an Rundfunksender und Medienunternehmen. Die Entwarnung wird gegen 11.45 Uhr ausgelöst.

"Diese Übung soll die Bevölkerung daran erinnern, wie wichtig es ist, Warnungen vor sich ausbreitenden Katastrophen ernst zu nehmen und sich im Ernstfall selbst zu schützen", sagte Bremens Innensenator Ulrich Mäurer (SPD). Auslöser für den Alarm könnten starke Unwetter, Großbrände, Stromausfälle oder gesundheitsgefährdende Chemieunfälle sein. Damit Warn-Apps wie Nina funktionierten, müsse unter den Handyeinstellungen der Standort aktiviert sein, sagte Karl-Heinz Knorr, Katastrophenschutzbeauftragter des Landes Bremen.

Das Handy-Warnsystem Cell Broadcast löst dagegen auch ohne installierte App Alarm aus. Es gibt einen Warnton an alle empfangsbereiten Handys ab, die sich in einem bestimmten Bereich einer Funkzelle befinden. Christine Karasch, Dezernentin für Öffentliche Sicherheit in der Region Hannover, wies daraufhin, dies sei nur möglich, wenn Mobilfunknetze funktionierten und Handyakkus geladen seien. Daher sei es wichtig, auch auf Warnmöglichkeiten zu setzen, die etwa auch bei einem Stromausfall funktionierten.

Karasch kritisierte, dass bei der vergangenen Vergabe von Fördermitteln für den Aufbau des Sirenennetzes von Bund und Land die Region Hannover fast leer ausgegangen sei. "Wir brauchen schnellstmöglich neue Fördertöpfe für den Ausbau eines Sirenennetzes", betonte sie. "Es darf nicht sein, dass die Kommunen mit dieser finanziell riesigen Aufgabe alleine gelassen werden von Bund und Land." Niedersachsen prüft nach eigenen Angaben derzeit, ein weiteres Förderprogramm aufzulegen. Das Bundesland verfügt derzeit über mehr als 5500 Sirenenstandorte.

In Wilhelmshaven sind die Verantwortlichen dagegen zufrieden mit dem Stand des Ausbaus. In der Stadt stehen 14 Hochleistungssirenen, Mitte Oktober sollen zwei weitere dazukommen. "Damit ist der Ausbau in Wilhelmshaven abgeschlossen", teilte eine Sprecherin mit. Die Sirenen könnten nicht nur schrillen, sondern auch Textdurchsagen abspielen.

