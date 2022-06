In den Freiwilligen Feuerwehren in Niedersachsen haben sich vergangenes Jahr mehr Menschen engagiert als im Vorjahr. 129.845 Einsatzkräfte seien es vergangenes Jahr gewesen - und damit 1138 mehr als ein Jahr zuvor, teilte das niedersächsische Innenministerium am Mittwoch mit. Die Zahlen stammen aus der am gleichen Tag von Minister Boris Pistorius (SPD) vorgestellten Jahresbilanz für die Feuerwehr und den Katastrophenschutz.