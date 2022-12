Eltern im Norden geben ihren Babys gern kurze Vornamen. Besonders beliebt für Mädchen sind Namen, die auf -a enden. Bei den Jungen schafft es Theo neu in die Top 3.

Mia und Finn führen die Rangliste der beliebtesten Vornamen in Niedersachsen und Bremen an. Sie haben es im Jahr 2021 an die Spitze des Rankings von Hobby-Namensforscher Knud Bielefeld geschafft. Die Hitliste hat der Vornamen-Experten am Freitag in Ahrensburg online veröffentlicht, sie liegt der Deutschen Presse-Agentur vor. Auf den weiteren Plätzen landeten in Niedersachsen und Bremen bei den Mädchen Hannah, Emilia, Ella und Mila. Bei den Jungen folgten auf Finn die Namen Theo, Henry, Noah und Matteo.

Für die Auswertung der beliebtesten Namen haben Bielefeld und sein Team stichprobenartig die Daten von Standesämtern und Babygalerien von Geburtskliniken ausgewertet. Bundesweit standen Emilia und Noah auf dem ersten Platz. Theo ist erstmals in den Top 10 vertreten - bundesweit auf Platz 6 und in Niedersachsen sogar auf dem zweiten Rang.

Typische Vornamen für Niedersachsen sind dem Namensforscher zufolge Hanno, Keno, Tammo, Hedi, Jette und Jonna. Bundesweit hat Bielefeld nach eigenen Angaben etwa 250.000 Geburtsmeldungen erfasst. Das entspricht rund 34 Prozent der in Deutschland geborenen Babys. Er veröffentlicht die Ranglisten der Vornamen seit 2006. Eine ähnliche Statistik - allerdings mit nach eigenen Angaben rund 90 Prozent aller Daten der Standesämter - gibt auch die Gesellschaft für Deutsche Sprache heraus, jedoch später als Bielefeld.

