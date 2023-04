Die Eltern von Kita-Kindern in Niedersachsen beklagen, dass ein millionenschweres Hilfsprogramm des Landes versickert, statt die Eltern zu entlasten. "Die hoch angepriesene Entlastung der Landesregierung ist eine Augenwischerei. Sie lässt die Regierung gut dastehen, am Ende kommt die Entlastung aber nicht bei den Eltern an", sagte Christine Heymann-Splinter, Vorsitzende der Kita-Landeselternvertretung (Kita-LEV), der Deutschen Presse-Agentur.