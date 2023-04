Der katholische Bischof von Hildesheim, Heiner Wilmer, hat in seiner Osterbotschaft dazu aufgerufen, Konflikte beizulegen und kompromissbereit zu sein. "Radikale und unversöhnliche Positionen in Gesellschaft und Kirche tun uns nicht gut", sagte Wilmer laut einer vorab verbreiteten Mitteilung.

Der katholische Bischof von Hildesheim, Heiner Wilmer, hat in seiner Osterbotschaft dazu aufgerufen, Konflikte beizulegen und kompromissbereit zu sein. "Radikale und unversöhnliche Positionen in Gesellschaft und Kirche tun uns nicht gut", sagte Wilmer laut einer vorab verbreiteten Mitteilung.

"Wenn wir an den furchtbaren Krieg gegen die Ukraine denken, wissen wir sofort, wie wichtig der Einsatz für den Frieden ist", sagte der Bischof. Frieden sei aber nicht nur die Abwesenheit von Krieg und das Schweigen der Waffen. "Frieden kann auch bedeuten, Konflikte und Meinungsverschiedenheiten zu begraben, die nicht mit Waffengewalt ausgetragen werden. Es geht dann um das Abrüsten in Worten und Gedanken, um Dialogfähigkeit und um den Abbau verhärteter Fronten, auch bei uns in Deutschland." Das sei unerlässlich für ein friedliches und gutes Miteinander.

Es brauche eine "versöhnende Mitte", mahnte Wilmer. Zwar gehöre Streit im Ringen um die beste Lösung zur Demokratie dazu, ebenso allerdings die Fähigkeit zum Kompromiss.