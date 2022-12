Der katholische Bischof von Hildesheim, Heiner Wilmer, hat den verstorbenen Papst Benedikt XVI. als "ein Vorbild im Glauben, einen großen Theologen und feinsinnigen Menschen" gewürdigt. Er habe den Papst nach seinem Rücktritt in Rom kennenlernen dürfen, teilte Wilmer am Samstag mit. "Mir hat sehr imponiert, dass er trotz seines hohen Alters stets hellwach und mit hohem Verstand die Fragen des Glaubens und die Herausforderungen der Kirche in unserer komplexen Welt analysiert und eingeordnet hat."