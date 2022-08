Der Himmeroder Mönch Stephan Senge ist am Mittwoch mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt worden. Der 88-Jährige, der nach dem Rückzug der Zisterzienser als letzter Mönch im Kloster Himmerod in der Südeifel lebt, erhielt die Auszeichnung zur Anerkennung seines Lebenswerks als Theologe, Seelsorger, Entwicklungshelfer und Schriftsteller, wie die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier mitteilte. Gewürdigt wurde sein Wirken aus Himmerod heraus, vor allem sein Engagement im Sudan über eine von ihm 1997 gegründete Hilfsorganisation, die heute "Initiative Pater Stephan" heißt.