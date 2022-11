Opfer von sexualisierter Gewalt in der Kirche sind im Hildesheimer Dom mit Bischof Heiner Wilmer und weiteren Gläubigen zu einer Gedenkfeier zusammengekommen. Insgesamt rund 120 Gläubige waren der Einladung gefolgt, wie ein Bistumssprecher am Donnerstagabend sagte. Die Gedenkfeier wurde von Betroffenen in Zusammenarbeit mit der Stabsabteilung Prävention, Intervention und Aufarbeitung im Bischöflichen Generalvikariat Hildesheim organisiert. Anlass war der "Europäische Tag zum Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung und sexuellem Missbrauch".