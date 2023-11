Beim Rückzug von ihren kirchlichen Leitungsämtern hat sich Annette Kurschus zu dem früheren Kirchenmitarbeiter aus ihrem Umfeld geäußert, dem sexuell übergriffiges Verhalten vorgeworfen wird. Mit dessen Familie sei sie lange befreundet gewesen, sagte die Theologin. Nie habe sie aber zu dem Mann in einem Dienstverhältnis gestanden. "Ich wünschte, ich wäre vor 25 Jahren bereits so aufmerksam, geschult und sensibel für Verhaltensmunster gewesen, die mich heute alarmieren würden", sagte Kurschus. "Ich habe allein die Homosexualität und die eheliche Untreue des Beschuldigten wahrgenommen."

Die Siegener Staatsanwaltschaft ermittelt in mehreren Verdachtsfällen gegen den Ex-Kirchenmitarbeiter, der in den 1990er Jahren wie Kurschus im Kirchenkreis Siegen tätig war. Ob bei ihm strafrechtlich relevantes Verhalten vorliegt, ist laut Staatsanwaltschaft bisher ungeklärt. Die "Siegener Zeitung" hatte die Aussage zweier Männer zitiert, die Kurschus in den 1990er Jahren "im Detail über die Missbrauchsvorwürfe informiert haben wollen". Bei der EKD-Synode vorige Woche wies Kurschus "Andeutungen und Spekulationen" in dieser Sache zurück.

Am Montag sagte sie, ihr Bemühen, Persönlichkeitsrechte zu schützen, werde kritisiert als mangelnde Transparenz oder als Versuch, ihre eigene Haut zu retten. "Das ist umso bitterer, als es mir niemals – und das betone ich ausdrücklich - niemals darum ging, mich aus der eigenen Verantwortung zu stehlen, wichtige Fakten zurückzuhalten, Sachverhalte zu vertuschen oder gar einen Beschuldigten zu decken."