Die Evangelisch-lutherische Landeskirche in Braunschweig will Kinder, Jugendliche und Heranwachsende besser vor sexualisierter Gewalt schützen. Die Landessynode habe am Freitag ein entsprechendes Gesetz beschlossen, teilte die Landeskirche in Wolfenbüttel mit. Es regele das Vorgehen, wenn Fälle sexualisierter Gewalt auftreten und wie Opfern geholfen werden kann. Damit setzt die Landeskirche eine Vorgabe der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) um.