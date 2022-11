Das umstrittene Kirchenfenster des Künstlers Markus Lüpertz soll im kommenden Sommer in der Marktkirche Hannover eingebaut werden. "Wir möchten, dass es am Reformationstag 2023 eingeweiht wird", sagte Stadtsuperintendent Rainer Müller-Brandes der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" (Montag). Die Entscheidung des Kirchenvorstandes wurde demnach bei einer nicht öffentlichen Gemeindeversammlung bekannt gegeben. Aus der Gemeinde sei aber auch Kritik an der Entscheidung laut geworden, hieß es.