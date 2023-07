Flüge mit Privatjets in Niedersachsen sollten nach Ansicht der Grünen Jugend gestoppt werden. "Während überall in Europa die unmittelbaren Auswirkungen der Klimakrise durch Waldbrände und Dürren sichtbar werden, ist die Zahl der klimaschädlichen Privatjet-Flüge in Deutschland auf ein Rekordniveau gestiegen", sagte Grüne Jugend-Sprecher Felix Hötker in einer am Montag verbreiteten Mitteilung. Dies sei nicht hinnehmbar.