Um das Klima und die Artenvielfalt zu stärken, verschenkt die Stadt Nordhorn in Niedersachsen erneut rund 350 Bäume an Einwohner. Interessierte haben die Wahl aus 18 verschiedenen Baumarten, wie die Stadt am Montagabend mitteilte. Damit möglichst viele von der Aktion profitierten, könne man sich nur um einen Baum bewerben. Ist die Bewerbung erfolgreich, müsse der Baum auf dem eigenen Grundstück in Nordhorn gepflanzt werden und dürfe nicht an Dritte weitergegeben werden.

Bewerbungen sind laut Stadt ab sofort per gedrucktem Formular oder online ab Freitagmorgen (24. Februar) möglich. Bewerbungsschluss ist am 9. März. Die Gewinner müssten die Bäume dann Ende März beim Lagerplatz der Stadt abholen. Eine erste Aktion hatte es demnach im vergangenen Jahr gegeben - 345 Bäume waren in kurzer Zeit vergriffen.

Mitteilung der Stadt mit Foto