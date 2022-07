In vielen Kliniken in Niedersachsen steigt der Druck wegen der nach wie vor relativ hohen Corona-Inzidenz im Land bei gleichzeitig fehlendem Personal. "Wir sind in einer hoch angespannten Lage", sagte der Chef der niedersächsischen Krankenhausgesellschaft, Helge Engelke, dem Norddeutschen Rundfunk. Die Engpässe seien mancherorts immer schwieriger zu verkraften.