Mit einem Sommerprogramm will die Stadt Hannover drei Plätze in Bahnhofsnähe aufwerten und beleben. "Wir wissen, dass viele Hannoveraner*innen die bahnhofsnahen Plätze meiden", teilte Oberbürgermeister Belit Onay (Bündnis 90/Die Grünen) am Montag mit. "Das wollen wir ändern."