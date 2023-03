Der Oberbürgermeister von Hannover, Belit Onay (Grüne), will im Juli und August dieses Jahres in Elternzeit gehen. Er werde in dieser Zeit die wöchentliche Arbeitszeit auf 32 Stunden reduzieren, teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch mit. Eine entsprechende Drucksache sei den zuständigen Ratsgremien zur Entscheidung zugegangen und solle im Verwaltungsausschuss am Donnerstag beschlossen werden.