Die Polizei in Niedersachsen hat sich für die kommenden Tagen auf propalästinensische und israelkritische Kundgebungen und Aktionen vorbereitet. Bislang sei am Samstag eine propalästinensische Demonstration in Braunschweig angekündigt, sagte am Freitag ein Sprecher des niedersächsischen Innenministeriums in Hannover. "Darüber hinaus sind keine entsprechenden Demonstrationen angemeldet." Die Polizei sei aber auch auf spontane Zusammenkünfte vorbereitet und "hochgradig sensibel", was das Zeigen von Symbolen angehe, die Verachtung für Israel ausdrücken.

Für die Demonstration in Braunschweig waren laut Innenministerium (Stand Freitagmorgen) 75 Teilnehmerinnen und Teilnehmer angemeldet. Die Polizei werde mit ausreichenden Kräften anwesend sein, hieß es. Der Schutz jüdischer Einrichtungen sei im ganzen Land verstärkt worden.

Unterdessen wurde bekannt, dass Unbekannte in der Nacht zu Freitag eine am Rathaus der Gemeinde Stuhr gehisste israelische Flagge entwendet und in einen Mülleimer geworfen haben. Die unbeschädigte Flagge sei sichergestellt worden und solle durch eine Spurensicherung bei der Ermittlung des Täters helfen, teilte die Polizei mit. Auch in anderen Städten in Niedersachsen und Bremen gab es laut Landeskriminalamt zuletzt Angriffe auf israelische Flaggen.

