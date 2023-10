Nach dem Großangriff der islamistischen Hamas hat ein Bündnis in Hannover zu einer Kundgebung aus Solidarität zu Israel aufgerufen. An diesem Montag um 17.00 Uhr werden dazu als Redner unter anderem Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) und Regionspräsident Steffen Krach (SPD) erwartet. "Wir verurteilen diese Angriffe der Hamas und stehen an Israels Seite", teilte der Freundeskreis Hannover für die Veranstalter mit. "Unsere Gedanken sind bei den Opfern dieser Verbrechen."