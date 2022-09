Die Konjunktur in Niedersachsen hat im ersten Halbjahr deutlich an Schwung gegenüber dem Vorjahreszeitraum eingebüßt. Nach Angaben des Statistischen Landesamts in Hannover stieg die Wirtschaftsleistung unter Berücksichtigung der Preisentwicklung (real) im Vergleich zum Vorjahr um 1,1 Prozent. In der ersten Jahreshälfte 2021 hatte noch ein Plus von 3,9 Prozent gestanden. Nominal - also ohne Bereinigung um die derzeit starke Inflationsentwicklung - kam das Land auf 7,9 Prozent Wachstum. Letzterer Wert ist allerdings durch die hohe Teuerung verzerrt.