Die Universitätsmedizin soll künftig in Bad Gandersheim ein kleines Krankenhaus betreiben. Die Einrichtung soll in dem Gebäude der ehemaligen, größeren Klinik des Betreibers Helios eingerichtet werden, wie der Landkreis Northeim am Dienstag mitteilte. Der Kreistag habe dieser Planung nun zugestimmt. Bis Ende März soll auch die Göttinger Unimedizin (UMG) dem Vorhaben final zustimmen.