Der Zahl der Frühgeburten in Niedersachsen ist nach Krankenkassendaten in den vergangenen Jahren spürbar gesunken. Zwischen 2016 und 2022 sei der landesweite Frühgeborenen-Anteil von 7,48 Prozent an allen Entbindungen auf 6,0 Prozent gesunken, teilte die niedersächsische Landesvertretung der Techniker Krankenkasse am Dienstag mit. Grundlage seien Abrechnungsdaten der eigenen Versicherten. Demnach verzeichnete die Kasse 2016 landesweit 9488 Geburten der eigenen Versicherten, darunter 710 Frühgeburten - 2022 waren es 8011 Geburten und 481 Frühchen. Als Frühgeburt gelten Kinder, die vor der 37. Schwangerschaftswoche zur Welt kommen.