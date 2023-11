Krankschreibungen aufgrund von Atemwegserkrankungen haben nach den Daten der AOK in Niedersachsen deutlich zugenommen. In der ersten Novemberwoche seien insgesamt rund 36.400 ihrer erwerbstätigen Mitglieder wegen Atemwegserkrankungen krankgeschrieben worden, teilte die Krankenversicherung am Donnerstag mit. Darunter waren gut 5.500 Corona-Infektionen. Damit war eine Atemwegsinfektion den Angaben nach der Grund für jede dritte Krankschreibung in diesem Zeitraum.