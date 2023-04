Ein ganzes Bündel an Rechtsverstößen hat sich ein 42-Jähriger Autofahrer geleistet, der nach einer Verfolgungsfahrt in Barnstorf (Kreis Diepholz) festgenommen wurde. Wie die Polizei am Montag mitteilte, sollte der Mann am Vorabend kontrolliert werden. Er reagierte aber nicht auf Blaulicht oder Martinshorn. Stattdessen flüchtete er mit seinem Auto über Wald- und Feldwege und fuhr sich schließlich an einem Baumstumpf fest. Dann versuchte er fortzulaufen, kam aber nicht weit.