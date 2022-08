In Hannovers Rotlichtviertel Steintor hat die Dachterrasse einer Shisha-Bar nach einem mutmaßlichen Brandanschlag komplett Feuer gefangen. Ein 33-Jähriger sei noch in der Nacht wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung festgenommen und in Gewahrsam genommen worden, hieß es in einer Mitteilung am Mittwoch. Nach Zeugenaussagen habe der Mann eine Art Brandsatz auf die Dachterrasse geworfen, sagte ein Sprecher. Die Sisha-Bar sei zu dem Zeitpunkt gegen 2.15 Uhr geschlossen gewesen.