Bei einem Verkehrsunfall im Kreis Hildesheim ist ein 31-jähriger Autofahrer am Samstag lebensgefährlich verletzt worden. Drei weitere Fahrzeuginsassen erlitten schwere Verletzungen. Der 31-Jährige war aus bisher unbekannter Ursache am späten Nachmittag in Schellerten mit seinem Wagen von der Bundesstraße 1 abgekommen und gegen einen Baum gekracht. Das Auto fing anschließend Feuer, wie die Polizei mitteilte. Ersthelfern gelang es, die drei Mitfahrer aus dem Fahrzeug zu befreien. Die Feuerwehr traf wenig später ein, sie konnte dann den Fahrer aus dem brennenden Auto retten. Sein Zustand wird als lebensbedrohlich eingestuft.