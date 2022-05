Wegen eines Unglücksfall im ICE-Tunnel bei Bad Gandersheim ist am Samstag ein ICE so stark beschädigt worden, dass er nicht mehr weiterfahren konnte. Die 400 Fahrgäste mussten den Zug nach dem Unglück gegen 16 Uhr verlassen, ihnen wurde gegen 19.00 Uhr ein Ersatzzug bereitgestellt, wie die Polizei am Abend mitteilte. Die ICE-Strecke war nach dem Vorfall am Nachmittag noch am Abend zwischen Bad Gandersheim und Lamspringe gesperrt. Einzelheiten zu dem Unglück in dem Tunnel könnten noch nicht bekanntgegeben werden, teilte die Polizei weiter mit.