Ein Sportwagenfahrer hat am Mittwochabend auf der Landesstraße 124 in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist gegen einen Straßenbaum geprallt. Der 46-Jährige und seine 51 Jahre alte Ehefrau als Beifahrerin wurden schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Das Auto war aus Richtung Harsefeld (Landkreis Stade) kommend in Richtung Stade unterwegs. Für Rettung, Bergung und Reinigung blieb die L124 rund um die Unfallstelle mehrere Stunden gesperrt.