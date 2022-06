Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat Niedersachsens Landesregierung aufgefordert, der Bremer Initiative für eine Sondersteuer auf Kriegsgewinne zuzustimmen. Mit einer solchen zeitlich befristeten Sonderabgabe sollen höhere Unternehmensgewinne besteuert werden, die ihre Ursache in Kriegen und Krisen haben. «Während die Menschen derzeit unter immensen Preissteigerungen leiden, fahren vor allem die großen Ölmultis satte Extra-Profite ein», kritisierte DGB-Bezirkschef Mehrdad Payandeh am Donnerstag in Hannover. «Mit einer Steuer auf Übergewinne müssen die Krisengewinner jetzt zur Kasse gebeten werden.»