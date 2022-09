Bei einem Streit zwischen zwei Gruppen in der Innenstadt von Hannover ist ein 20-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. Er erlitt am frühen Sonntagmorgen einen Stich ins Bein, teilte die Polizei mit. Zuvor hatte der Mann Pfefferspray auf die gegnerische Gruppe gesprüht. Worum es bei dem Streit ging, ist noch unklar. Eine Polizeistreife half dem Verletzten - er wurde in ein Krankenhaus gebracht, am Sonntagnachmittag war er dann außer Lebensgefahr.