Ein 20-Jähriger hat in Lüneburg einem ehemaligen Arbeitskollegen aufgelauert und ihn mit einem Hammer angegriffen. Der 63-Jährige sei weggelaufen und den Schlägen ausgewichen, er habe nur leichte Verletzungen erlitten, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Beamten ermitteln wegen versuchten Totschlags gegen den jungen Mann, der als psychisch labil gilt und betrunken war. Ob er vor den Haftrichter oder in eine psychiatrische Klinik kommt, war zunächst unklar. Am frühen Donnerstagmorgen hatte der 20-Jährige seinem Opfer auf dem Gelände seiner ehemaligen Arbeitsstätte aufgelauert. Die Ermittlungen dauern an.